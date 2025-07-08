Італія

Стамбульський клуб уже узгодив умови контракту з нападником, але поки не може домовитись із неаполітанцями.

Форвард Наполі Віктор Осімген залишається головною ціллю для Галатасарая, але перша спроба підписати нігерійця завершилася невдало. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб відхилив пропозицію у розмірі 60 мільйонів євро.

Наполі не влаштувала як загальна сума трансферу, так і структура виплат, тому клуб очікує на покращені умови. Водночас турецький гранд вже досяг принципової згоди з Осімгеном щодо особистого контракту — угода може бути підписана до літа 2028 року, щойно сторони узгодять суму трансферу.

Конкуренцію Галатасараю в боротьбі за нападника становить Аль-Хілаль. Саудівський клуб готовий викласти 75 мільйонів євро, однак перемовини з самим гравцем наразі у глухому куті.

Раніше повідомлялося, що Осімген хоче залишитися в Галатасараї.