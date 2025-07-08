Стамбульський клуб уже узгодив умови контракту з нападником, але поки не може домовитись із неаполітанцями.
victor osimhen, getty images
08 липня 2025, 11:33
Форвард Наполі Віктор Осімген залишається головною ціллю для Галатасарая, але перша спроба підписати нігерійця завершилася невдало. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб відхилив пропозицію у розмірі 60 мільйонів євро.
Наполі не влаштувала як загальна сума трансферу, так і структура виплат, тому клуб очікує на покращені умови. Водночас турецький гранд вже досяг принципової згоди з Осімгеном щодо особистого контракту — угода може бути підписана до літа 2028 року, щойно сторони узгодять суму трансферу.
Конкуренцію Галатасараю в боротьбі за нападника становить Аль-Хілаль. Саудівський клуб готовий викласти 75 мільйонів євро, однак перемовини з самим гравцем наразі у глухому куті.
Раніше повідомлялося, що Осімген хоче залишитися в Галатасараї.