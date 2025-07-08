Італія

Уругвайський нападник узгодив контракт з італійським клубом до 2030 року та готовий залишитися в Європі.

Наполі зробив серйозний крок у переговорах щодо Дарвіна Нуньєса, запропонувавши Ліверпулю 54,5 мільйона євро за трансфер уругвайського форварда. Про це повідомляє авторитетний італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, нападник вже досяг домовленості з неаполітанцями щодо особистого контракту — угода буде розрахована до літа 2030 року. Сам Нуньєс відхилив кілька вигідних пропозицій із Саудівської Аравії, надаючи перевагу продовженню кар'єри в одному з європейських топчемпіонатів.

Минулого сезону в АПЛ Нуньєс провів 30 матчів, у яких забив п’ять голів і віддав дві гольові передачі. У Лізі чемпіонів його найгучнішим моментом став нереалізований пенальті в серії післяматчевих ударів у 1/8 фіналу проти ПСЖ.

Нагадаємо, Ліверпуль підписав нападника у 2022 році, заплативши за трансфер із Бенфіки 75 мільйонів євро з можливими бонусами ще на 25 мільйонів.