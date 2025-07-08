Італія

Раніше посилитися голкіпером мюнхенців намагався ПСВ.

Воротар Баварії Даніель Перец може перебратися до Дженоа, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Россоблу" ведуть переговори щодо трансферу 24-річного ізраїльтянина. Генуезький клуб запропонував мюнхенському гранду оренду з правом викупу. Сторони близькі до досягнення домовленості. Перец є пріоритетом Дженоа на позицію голкіпера.

Контракт Даніеля з мюнхенцями розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 3 млн євро.

На рахунку ізраїльтянина сім пропущених голів у шести матчах (один "сухий") за "ротен" у всіх турнірах сезону-2024/25.

Нагадаємо, у червні генуезці оформили перехід півзахисника Ренна.