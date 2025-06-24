Італія

Італійська команда підписала конкурента Руслану Маліновському.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Ренна Альбертом Гренбеком.

Орендна угода з 24-річним данцем розрахована до кінця наступного сезону. Також у контракті прописано опцію викупу футболіста за певних умов.

У другій половині минулого сезону Гренбек провів п'ять матчів за Саутгемптон. У першій частині сезону він відіграв 18 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Дженоа продовжила контракт із Вієйра.