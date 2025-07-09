Італія

Півзахисник має чимало варіантів для продовження кар’єри.

У лавах академії англійського Манчестер Сіті підросла чергова футбольна зірка — атакувальний півзахисник Джеймс Макейті.

Однак пробитись до стартового складу "містян" 22-річному виконавцю наразі помітно складно, тож цьогорічне літнє трансферне вікно має стати для нього визначальним.

Бо клуб не надто хоче розлучатись із своїм виконавцем, але з поточним станом справ щодо його ігрової практики навряд чи зможе заохотити гравця до підписання нового контракту, тоді як старий завершується вже наступного літа.

Саме тому Сіті розраховує на продаж футболіста, і не за абиякі гроші — 23-29 млн євро хочуть отримати в англійському клубі, але не кожен із німецьких клубів-претендентів на Макейті готовий розлучитись із такими грошима.

А чи готова бергамаська Аталанта? Принаймні, на поточному етапі "бергамаскам" приписують інтерес до футболіста.

Однак клуб із Манчестера хоче ще й отримати право на зворотній викуп Джеймса.

За минулий сезон англієць забив сім голів у 27 матчах (936 хвилин).