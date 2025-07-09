Італія

Французький клуб намагатиметься зберегти футболіста в себе.

Французький центральний півзахисник Ланса Нейл Ель-Айнауї минулого сезону досяг чималого прогресу й суттєво посилив свої позиції на трансферному ринку.

"Криваво-жовті" два роки тому заплатили за футболіста Нансі смішні 600 тис. євро, а зараз розраховують на продаж уже 24-річного виконавця за значно більш солідні кошти.

Наприклад, італійська Рома запропонувала одразу 20 млн євро за трансфер француза.

Але у відповідь "вовки" почули відмову.

Після сезону з вісьмома голами та одним гольовим пасом у 26 матчах, Ланс прагнутиме зберегти Ель-Айнауї та продовжити його контракт, який наразі розрахований до 2027 року.

Рома тим часом ставки не підвищуватиме, тому готується розглядати інших футболістів.