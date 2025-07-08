Італія

Сторони вже почали перемовини щодо трансферу нігерійця.

Мілан продовжує пошуки центрального нападника на майбутній сезон. Про це повідомляє Football-Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" розглядає варіант із нападником Баєра Віктором Боніфейсом.

Керівництво Мілана вже розпочало переговори з німецьким клубом щодо трансферу 24-річного нігерійця.

Також на радарі "россонері" залишається форвард Ювентуса Душан Влахович, який має гарні стосунки з Массиміліано Алегрі і хоче залишитися в Серії А.

Минулого сезону Боніфейс провів 27 матчів, у яких забив 11 голів та віддав два асисти. На рахунку Влаховича 44 матчі, 17 голів та п'ять гольових передач.

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