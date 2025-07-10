Італія

Гравця активно залучали до матчів КЧС-2025.

Італійський нападник Себастьяно Еспозіто прокладав собі шлях до основної команди міланського Інтера ще з юнацьких категорій та за ці роки вже встиг пограти по орендах за СПАЛ, Венецію, швейцарський Базель, бельгійських Андерлехт, Барі, Сампдорію та Емполі.

Зрештою, прихід на посаду головного тренера "россонері" Крістіана Ківу дозволив нині вже 23-річному виконавцю отримати трохи ігрового часу на Клубному чемпіонаті світу-2025 та зрештою визначились із своїм майбутнім у клубі.

Виступ цей успішним навряд чи вдасться назвати, адже за 134 хвилин у чотирьох матчах на рахунку Еспозіто так і не з’явилось жодної гольової дії.

А отже й на показнику 19 зіграних поєдинків та один забитий м’яч за основну команду Інтера його історія взаємин із клубом на цьому етапі може завершитись уже цього літа.

Сардинський Кальярі почав перемовини з гравцем напередодні та намагатиметься переконати футболіста та Інтер здійснити повноцінний трансфер.

Еспозіто оцінюють у 8,5 млн євро на Transfermarkt за рік до завершення контракту.