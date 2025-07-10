Італія

Римляни посилюють склад перед новим сезоном.

Римська Рома домовилася про умови особистого контракту з правим латералем бразильського Фламенгу Веслі Франсою. Про це повідомляє бразильський портал Globo Esporte.

За інформацією джерела, 21-річний бразилець погодився підписати п'ятирічну трудову угоду з римлянами. Сума трансферу має скласти близько 25 млн. євро.

Зазначається, що головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні особисто зацікавлений в трансфері Веслі.

Цього сезону Веслі Франса відіграв за Фламенгу 25 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку дві проведених зустрічі у складі збірної Бразилії.