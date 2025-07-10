Україна

Бразилець може переїхати в Італію.

Італійська Болонья зробила пропозицію донецькому Шахтарю щодо бразильського вінгера Кевіна Маседо. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, керівництво "россоблу" запропонувало за 22-річного гравця 25 + 5 млн. євро. Наразі реакція "гірників" на цей оффер невідома.

Зазначається, що бразильський Палмейрас в разі трансферу Кевіна отримає 10% від суми прибутку.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Минулого сезону Кевін відіграв за Шахтар 35 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Болонья цікавиться Егіналду.