Бразилець може переїхати в Італію.
Кевін, getty images
10 липня 2025, 11:59
Італійська Болонья зробила пропозицію донецькому Шахтарю щодо бразильського вінгера Кевіна Маседо. Про це повідомляє Globo Esporte.
За інформацією джерела, керівництво "россоблу" запропонувало за 22-річного гравця 25 + 5 млн. євро. Наразі реакція "гірників" на цей оффер невідома.
Зазначається, що бразильський Палмейрас в разі трансферу Кевіна отримає 10% від суми прибутку.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
Минулого сезону Кевін відіграв за Шахтар 35 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Болонья цікавиться Егіналду.