Італія

Другий період гравця в клубі з Удіне видається не надто вдалим.

Центральний нападник Алексіс Санчес хоче якнайшвидше досягнути розірвання контракту з Удінезе, передає журналіст Ніколо Скіра.

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Раніше повідомлялося, що між 36-річним чилійцем і керманичем "б'янконері" Костою Руняїчем не найкращі стосунки. Ще однією причиною бажання гравця залишити клуб з Удіне є його незадоволення кількістю ігрового часу.

Контракт Санчеса з Удінезе розраховано до кінця червня 2026 року. У сезоні-2024/25 Алексіс узяв участь у 14-ти матчах (479 хвилин) усіх турнірів, не відзначившись результативними діями.

Виконавець повернувся до "б'янконері" в серпні 2024-го, на правах вільного агента залишивши Інтер. Для нього це другий період у клубі з Удіне (2006-2011).