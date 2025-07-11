Італія

"Б'янкоблу" оголосили про придбання німецького вінгера.

Правий вінгер Ніколас Кюн залишив Селтік заради Комо, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За даними transfermarkt, перехід 25-річного німця обійшовся "б'янкоблу" у 19 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029-го.

Кюн представляв Селтік із січня 2024 року. Тоді віденський Рапід отримав за нього 5.1 млн.

На рахунку Ніколаса 24 гола й 18 асистів у 69-ти матчах за клуб із Глазго в усіх турнірах. Серед досягнень флангового нападника перемоги в чемпіонаті Шотландії (х2), а також Кубку шотландської ліги й Кубку країни.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті за 13 млн продасть Комо свого півзахисника.