Італія

Чергова трансферна сага.

Генеральний директор бельгійського Брюгге Боб Маду прокоментував переговори з італійським Міланом щодо трансферу півзахисника Ардона Яшарі. Його слова наводить Het Nieuwsblad.

"Ми сіли за стіл переговорів з Міланом із ввічливості. Ми не говорили про гроші. Всі знають, чого досяг Ардон, але ми не вважаємо, що він завершив свій цикл у клубі.

Я не кажу, що ми ніколи не робимо винятків, але на сьогодні немає пропозиції, яка змусила б нас піти на такий крок. Ми виходимо з того, що він залишиться в клубі", — заявив Маду.

Минулого сезону Ардон Яшарі відіграв за Брюгге 52 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач. За підсумками сезону-2024/25 Яшарі було визнано найкращим гравцем Жюпілер Про-Ліги.