Італія

Слова підтримки для українського форварда римлян.

Колишній захисник римської Роми Крістіан Пануччі висловився про українського нападника "вовків" Артема Довбика. Його слова наводить Corriere dello Sport.

"Я, як і раніше, вірю в Артема (Довбика), вважаю, він може досягти успіху завдяки впливу Гасперіні. Минулого сезону йому довелося нелегко через великі очікування і постійний тиск — це цілком нормально для Риму. Ймовірно, війна в Україні також позначається на його емоційному стані.

В Італії досить швидко списують з рахунків іноземців і молодих талантів — досить згадати Діна Гюйсена, який часто зазнавав критики, його відпустили дуже легко, а тепер він перейшов до мадридського Реалу за 60 мільйонів євро", — заявив Пануччі.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.