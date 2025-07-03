Італія

Андрій Шевченко схвалює.

Український нападник римської Роми Артем Довбик цього літа може змінити клубну прописку.

За інформацією італійського журналіста Аттіліо Малени, в послугах 28-річного форварда збірної України зацікавлений Мілан. В міланській команді Довбика хоче бачити головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі, якому подобаються ігрові характеристики гравця "джаллороссі".

Зазначається, що перш ніж придбати Довбика, Мілану потрібно вирішити подальшу долю нападника команди Сантьяго Хіменеса, який тільки взимку перебрався до "россонері" з роттердамського Феєнорда.

Наразі обговорюється варіант обміну форвардів між Міланом та Ромою. Переговори поки що перебувають на початковій стадії, але контакти між сторонами вже почалися.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі. В свою чергу Сантьяго Хіменес провів за Мілан 19 матчів, забив шість голів та віддав три асиста.