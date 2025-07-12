"Нерадзуррі" шукають наступника найкращого бомбардира Серії А-2024/25.
Жорж Мікаутадзе, Getty Images
12 липня 2025, 22:54
Центральний нападник Ліона Жорж Мікаутадзе зацікавив Аталанту, передає журналіст Ніколо Скіра.
"Нерадзуррі" потрібно знайти заміну для найкращого бомбардира Серії А-2024/25 Матео Ретегі, який має стати гравцем саудівського клубу. Одним із претендентів на роль його наступника є 24-річний грузин Мікаутадзе.
Жорж повернувся до ліонського Олімпіка в липні 2024-го. Тоді Мец отримав за свого бомбардира 18.5 млн євро. На рахунку виконавця 17 голів і 11 асистів у 47-ми матчах за Ліон у всіх турнірах.
Мікаутадзе також є лідером збірної Грузії. У 37-ми поєдинках він відзначився 20-ма результативними ударами й трьома гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що Аталанта цікавиться нападником Наполі.