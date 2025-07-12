Італія

"Нерадзуррі" шукають наступника найкращого бомбардира Серії А-2024/25.

Центральний нападник Ліона Жорж Мікаутадзе зацікавив Аталанту, передає журналіст Ніколо Скіра.

"Нерадзуррі" потрібно знайти заміну для найкращого бомбардира Серії А-2024/25 Матео Ретегі, який має стати гравцем саудівського клубу. Одним із претендентів на роль його наступника є 24-річний грузин Мікаутадзе.

Жорж повернувся до ліонського Олімпіка в липні 2024-го. Тоді Мец отримав за свого бомбардира 18.5 млн євро. На рахунку виконавця 17 голів і 11 асистів у 47-ми матчах за Ліон у всіх турнірах.

Мікаутадзе також є лідером збірної Грузії. У 37-ми поєдинках він відзначився 20-ма результативними ударами й трьома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Аталанта цікавиться нападником Наполі.