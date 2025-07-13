Італія

Колишній хавбек Ювентуса поділився історією про неймовірну працездатність португальської зірки.

Колишній півзахисник Ювентуса Блез Матюїді поділився спогадом про Кріштіану Роналду, який ілюструє унікальну ментальність і професіоналізм португальця.

"Він справжній трудоголік. Одного вечора, після виїзного матчу, ми повернулися о другій годині ночі, щоб забрати машини. Ми були виснажені, а він — ні: Кріштіану умовив Бенатія піти з ним у спортзал, щоб розвантажитись. Я думав, що він божевільний (усміхається)", — згадав Матюїді.

"Але саме це й робить його унікальним: він ніколи не зупинявся. У цьому секрет його довголіття", — додав ексгравець збірної Франції.

Раніше Роналду привітав Спортінг із 119-річчям.