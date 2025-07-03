Португалія

Кріштіану в жалобі.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на новину про загибель в ДТП португальського вінгера Діогу Жоти та його брата Андре Сілви.

"Це не вкладається в голові... Щойно ми були разом у збірній, щойно ви одружилися... Вашій родині, вашим дружинам і вашим дітям я висловлюю свої співчуття, бажаю їм сил. Я знаю, що ви завжди будете з ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами", — написав Роналду в Instagram.

Зазначимо, що Андре Сілва є гравцем представника другого дивізіону Португалії Пенафіеля.

Раніше стали відомі подробиці автокатастрофи через яку загинув Жота.