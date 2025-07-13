Італія

Серб хоче грати в команді Конте.

Італійський Наполі має намір оформити трансфер воротаря Торіно Вані Мілінковича-Савича. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, в боротьбі за 28-річним сербом неаполітанський клуб випереджає англійський Лідс, який теж виявляє серйозну зацікавленість у голкіпері "биків".

Зазначається, що туринський клуб готовий продати Мілінковича-Савича за 19 млн. євро. Сам футболіст бажає приєднатися до чинних чемпіонів Італії, незважаючи на кращі особисті фінансові умови, які він може отримати в Лідсі.

Чинна трудова угода серба з клубом розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Минулого сезону Ваня Мілінкович Савич провів за Торіно 39 матчів, пропустив 44 голи та відіграв 11 разів "на нуль".