Італія

Енцо Ебосс підсилює захист "жовто-синіх"

Верона офіційно оголосила про підписання центрального захисника Енцо Ебоссе. 25-річний гравець перебирається до складу "жовто-синіх" з Удінезе на правах оренди з умовою викупу.

Футбольна кар'єра Ебоссе розпочалася в академії Ланса, де він і дебютував у професійному футболі у сезоні 2016/17. Згодом виступав за Ле-Ман, Анже та Удінезе, набравши понад 100 матчів досвіду у вищих дивізіонах Франції та Італії.

Початок 2025 року Ебоссе провів у Польщі — на правах оренди виступав за Ягеллонію з Білостока. Він вийшов на поле у 19 матчах, допоміг команді дійти до чвертьфіналу Ліги конференцій, де поляки змагались із Бетісом, а також виграв Суперкубок Польщі у квітні, обігравши Віслу Краків.

У Вероні розраховують, що новий захисник додасть міцності команді та досягне нових вершин у кар’єрі разом із клубом.