Італія

49-річний фахівець перебуває в лікарні з ускладненим запаленням верхніх дихальних шляхів.

Італійський футбольний клуб Аталанта офіційно повідомив про госпіталізацію свого головного тренера Івана Юрича. 49-річного фахівця доставили до лікарні після різкого погіршення самопочуття. У нього діагностовано гостре запалення верхніх дихальних шляхів.

Згідно з офіційним пресрелізом клубу, Юрич наразі перебуває під наглядом лікарів оториноларингологічного відділення, де проходить курс внутрішньовенної антибіотикотерапії. Медики відзначають позитивну динаміку в його стані та прогнозують планову виписку вже найближчими днями.

"Поточний клінічний стан значно покращився, і вже найближчими днями очікується контрольована виписка", — йдеться в заяві клубу.

В Аталанті сподіваються на швидке одужання наставника та його повернення до роботи. Наразі командою тимчасово керує тренерський штаб.

Іван Юрич очолив Аталанту влітку 2025 року, змінивши Джана П'єро Гасперіні. Минулого сезону фахівець встиг попрацювати одразу в трьох клубах — Торіно, Ромі та англійському Саутгемптоні, який залишив Прем'єр-лігу.

Клуб, який вважається одним із фаворитів Серії А, сподівається на повернення тренера ще до старту нового сезону.