Італія

Так і до бажаної Юнайтед суми дійдемо.

Англійський нападник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо провів минулий сезон у оренді в складі лондонського Челсі.

Однак у підсумку ані "сині" не захотіли викуповувати його контракт, ані "Червоні дияволи" не розраховують на футболіста в проєкті Рубена Аморіма.

А отже 25-річний виконавець має піти, і найближчим до його трансферу наразі є туринський Ювентус.

Гравець погодився на переїзд до розташування "зебр", але їхня перша пропозиція була занадто слабкою, у порівнянні з тим, що хоче бачити Юнайтед.

Саме тому Юве зробив наступний крок у перемовинах — підвищив ставки до 17,3 млн євро, тоді як вимоги клубу з Манчестера не змінювались.

За рік до завершення контракту гравця із шаленою зарплатнею з англійцями, туринці очікують, що співрозмовники у перемовинах не надто наполягатимуть на власних умовах.

У минулому сезоні Санчо відзначився п’ятьма голами та десятьма гольовими передачами в 42 матчах.