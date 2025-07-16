Італія

Дворазовий чемпіон Італії має продовжити виступати за неаполітанців.

Правий вінгер Маттео Політано близький до оновлення своєї угоди з Наполі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Зараз контракт із 31-річним італійцем розраховано до кінця червня 2027-го. Новий договір про співпрацю втрачатиме чинність роком пізніше.

Політано виступає за Наполі із січня 2020-го. Спочатку неаполітанці орендували його в Інтера за 2,5 млн євро, а вже в липні 2021 року придбали за 22,1 млн.

На рахунку Маттео 34 гола й 34 асисти в 233-х матчах за клуб із Неаполя в усіх турнірах. Фланговий нападник уже двічі став чемпіоном Італії і раз виграв Кубок країни.

Раніше повідомлялося, що бомбардир Удінезе переходить до Наполі.