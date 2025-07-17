Італія

Міланський клуб готує першу пропозицію, а бергамаски вимагатимуть більше 40 млн євро.

Нападник Аталанти Адемола Лукман зацікавлений у переході до Інтера, з яким його почали пов'язувати напередодні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, після останніх контактів із представниками гравця стало відомо, що нігерієць вже поінформував нинішній клуб про бажання залишити Бергамо.

Інтер планує найближчим часом подати офіційну пропозицію за 27-річного форварда. Водночас Аталанта готова вести переговори лише за умови, якщо отримає пропозицію у понад 40 мільйонів євро.

Адемола Лукман перейшов до Аталанти влітку 2022 року з Лейпцига за близько 11 млн євро і з того часу вийшов на новий рівень своєї кар'єри, отримавши нагороду найкращого гравця Африки у 2024 році.

Минулого сезону 27-річний нападник провів за бергамасків 40 матчів, у яких відзначився 20 голами та 7 результативними передачами.