Італія

В часи дитинства Модрича, Мілан був справжньою "машиною".

Зірковий новачок італійського Мілана Лука Модрич висловився після підписання контракту з "россонері". Цитує легендарного хорвата Milanreports.com.

"Дитяче фото в спортивному костюмі Мілана? Це прекрасне фото. У дитинстві я багато дивився Серію А, і Мілан був моєю улюбленою командою. У той час у Хорватії ми багато дивилися матчі Мілана, тому що це був один із найпопулярніших клубів у світі. Мій кумир Бобан був у складі "россонері". Тепер я дуже радий опинитися тут і з нетерпінням чекаю початку цієї нової пригоди.

Я хотів залишитися в Європі, щоб продовжувати грати в конкурентоспроможний футбол. У мене були й інші пропозиції, але коли мені зателефонували з Мілана, все стало зрозуміло. Я хотів цього з першої хвилини.

Мене також вразило те, що спортивний директор Іглі Таре приїхав до Хорватії, щоб представити мені проект і все, що пов'язано з Міланом. Це було дуже важливо для мене. Це показало, як сильно вони хочуть мене сюди запросити. До того ж, Мілан — один із найбільших клубів Європи. Ця команда не може задовольнятися посередніми результатами, потрібно ставити перед собою найвищі цілі — вигравати титули та змагатися з найкращими командами світу. Саме тому я тут.

Я багато дивився італійський футбол. Це дуже конкурентна ліга, яка значно зросла. В Італії грає багато хорватських футболістів, і мені подобається стежити за своїми товаришами по збірній. Тут чудові команди, хороші гравці. Це дуже тактична і силова ліга.

Я завжди кажу, що для мене найголовніше — це любов до гри і до футболу. Вона в мене досі є. Я відчуваю, що всередині мене все ще горить цей вогонь. Це те, що мною рухає. Крім того, потрібно добре тренуватися, готуватися до кращої форми і вести здоровий спосіб життя. Ніяких великих секретів немає, але для мене найголовніше — це пристрасть і любов до футболу.

14-й номер? Мені подобається цей номер. Я знаю, що в Мілані під "десяткою" грає такий прекрасний гравець, як Леау. Він — сьогодення і майбутнє Мілана. Оскільки десятий номер не був доступний, мені довелося вибрати інший. Я взяв 14-й, тому що він мені подобається. Я також грав під ним за збірну на початку своєї кар'єри і в Тоттенгемі. Сподіваюся, що тут у мене все складеться добре.

Я дуже радий бути в Мілані. З нетерпінням чекаю зустрічі з вболівальниками на Сан-Сіро. Ми сподіваємося зробити вас щасливими і подарувати вам багато прекрасних моментів у прийдешньому сезоні, щоб ви пишалися нами і разом відсвяткували безліч перемог. Forza, Milan!", — заявив Модрич.

Раніше повідомлялося, що Модрич підписав з Міланом контракт за схемою 1+1.