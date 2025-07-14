Італія

Володар Золотого м'яча приєднався до "россонері".

Хорватський півзахисник Лука Модрич став футболістом італійського Мілана. Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".

Зазначається, що 39-річний півзахисник підписав контракт з "червоно-чорними" до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.

У новій команді володар Золотого м'яча виступатиме під 14-м номером, який звільнився після відходу до Манчестер Сіті Тіяні Рейндерса.

До Мілану Модрич приєднався на правах вільного агента. Останнім клубом хорвата був мадридський Реал, де він провів 13 сезонів.

Минулого сезону Лука Модрич відіграв за Реал Мадрид 63 матчі, забив чотири голи та віддав дев'ять результативних передач.