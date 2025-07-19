Не факт, що міланці втримають лідера.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
19 липня 2025, 11:46
Турецький опорний півзахисник Хакан Чалханоглу за останні роки встиг стати символом успіхів міланського Інтера, але після завершення каденції Сімоне Індзагі на чолі клубу футболіст вагається щодо того, чи залишатись йому з "нерадзуррі" й надалі.
Позиція самого Інтера з цього приводу одностайна — 31-річний виконавець має й надалі захищати кольори клубу.
І коли "змії" бачать на столі такі пропозиції, як останнім часом надійшла від турецького Галатасараю в розмірі 10 млн євро, то вони розуміють, що претенденти й близько не підійшли до умов, за яких клуб, можливо, погодиться відпускати свого футболіста.
Інтер хоче 25-30 млн євро й не має наміру говорити про менші суми.
Тим часом у ситуації, коли принципові суперники в своїй першій спробі схибили, до перегонів за повернення Чалханоглу на батьківщину готовий долучитись інший стамбульський колектив — Фенербахче.
Найближчим часом Інтер очікує на пропозицію від "канарок".
Чалханоглу в минулому сезоні провів 47 матчів, забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.