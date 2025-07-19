Італія

Не факт, що міланці втримають лідера.

Турецький опорний півзахисник Хакан Чалханоглу за останні роки встиг стати символом успіхів міланського Інтера, але після завершення каденції Сімоне Індзагі на чолі клубу футболіст вагається щодо того, чи залишатись йому з "нерадзуррі" й надалі.

Позиція самого Інтера з цього приводу одностайна — 31-річний виконавець має й надалі захищати кольори клубу.

І коли "змії" бачать на столі такі пропозиції, як останнім часом надійшла від турецького Галатасараю в розмірі 10 млн євро, то вони розуміють, що претенденти й близько не підійшли до умов, за яких клуб, можливо, погодиться відпускати свого футболіста.

Інтер хоче 25-30 млн євро й не має наміру говорити про менші суми.

Тим часом у ситуації, коли принципові суперники в своїй першій спробі схибили, до перегонів за повернення Чалханоглу на батьківщину готовий долучитись інший стамбульський колектив — Фенербахче.

Найближчим часом Інтер очікує на пропозицію від "канарок".

Чалханоглу в минулому сезоні провів 47 матчів, забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.