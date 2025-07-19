Італія

Він при цьому вдвічі дешевше.

Міланський Інтер хоче супроводити цьогорічну літню трансферну кампанію великим підписання, задля чого була обрана кандидатура нігерійського нападника бергамаської Аталанти Адемоли Лукмана.

Але перемовини з "Богинею" виявились значно більш складними, аніж із самим 27-річним виконавцем, бо вмовили перейти форварда доволі швидко, а от скинути вартість із позначки 40 млн євро, на якій наполягають "оробічі", виявилось не так уже й просто.

На цьому тлі Інтер наразі зайняв позицію очікування й намагається спровокувати Аталанту зменшити вартість переходу.

А як не вдасться, то "нерадзуррі" постійно тримають підігрітим козир у рукаві у вигляді аргентинського нападника туринського Ювентуса Ніколаса Гонсалеса.

Із агентами 27-річного футболіста представники Інтера перебувають на прямому зв’язку навіть частіше, аніж із представниками Аталанти, і сам цей можливий трансфер коштуватиме клубу значно менше — 20 млн євро + бонуси.

Нагадаємо, що Ювентус нещодавно виплатив Фіорентині 28,1 млн євро за повноцінний трансфер Гонсалеса, річна оренда якого до цього коштувала ще 8,4 млн євро.

За сезон Ніко провів 38 матчів, забив п’ять голів та віддав чотири гольові передачі.