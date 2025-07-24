Італія

Гравець уже погодив контракт із місцевим клубом.

Бразильський фланговий захисник італійського Мілана Емерсон Роял поповнив склад команди влітку 2024 року в якості трансферу з лондонського Тоттенгема за 15 млн євро.

26-річний виконавець у минулому сезоні відіграв 26 зустрічей (1868 хвилин).

Однак у плани Массіміліано Аллегрі на прийдешню кампанію футболіст ще з трьома роками контракту в запасі не входить, тож його трансфер на вихід не забариться.

І спочатку все йшло до того, що турецький Бешикташ підпише Емерсона на правах річної оренди, після чого роздумуватиме про викуп.

Але ці перемовини зрештою зірвались, і тоді з’явився бразильський Фламенгу, який запропонував за футболіста ставку в діапазоні 10-12 млн євро.

Емерсон при цьому вже погодив умови контракту з "червоно-чорними".