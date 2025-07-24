Італія

Італієць надовго залишається в Турині.

Туринський Ювентус продовжив контракт з центральним захисником Федеріко Гатті. Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

Зазначається, що 27-річний італієць підписав нову трудову угоду до 30 червня 2030 року. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, зарплата футболіста становитиме 3,1 мільйона євро на рік плюс бонуси.

Попередня угода гравця спливала 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 мільйони євро. Минулого сезону Феде Гатті відіграв за Ювентус 46 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус і Порту обміняються захисниками.