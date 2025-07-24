Італія

Після відмови Болоньї "аззуррі" не здаються, паралельно розглядаючи Стерлінга, Кубо, Гріліша та Лор’янте.

Наполі продовжує працювати над підписанням вінгера Болоньї Дана Ндоє, який залишається головною трансферною ціллю клубу наприкінці липня. Попри те, що Болонья відхилила останню пропозицію "аззуррі" у €40 млн (включно з бонусами), Наполі готує новий, покращений офер.

24-річний швейцарець, який у сезоні-2024/25 забив 9 голів і віддав 6 асистів у 41 матчі за Болонью, має попередню згоду на контракт із Наполі до 2030 року з зарплатою €3 млн на рік плюс бонуси. Однак Болонья наполягає на сумі €45-50 млн, а Ноттінгем Форест, який також домовився з Ндоє про особисті умови, пропонує €30 млн.

Паралельно спортивний директор Наполі Джованні Манна тримає в резерві альтернативи: Рахіма Стерлінга (Челсі), Такефусу Кубо (Реал Сосьєдад), Джека Гріліша (Манчестер Сіті) та Армана Лор’янте (Сассуоло), чий потенційний трансфер до Сандерленда не відбувся.

Наполі, які вже підписали Ноа Ланга, Лоренцо Лукку, Сема Беукему та інших, прагнуть завершити трансфер Ндоє до старту передсезонного збору в Дімаро, щоб відповідати амбіціям Антоніо Конте.

Раніше Вольфсбург орендував півзахисника Наполі.