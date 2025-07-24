Німеччина

Німці зміцнили середню ланку.

Німецький Вольфсбург оформив перехід півзахисника італійського Наполі Єспера Ліндстрема. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Зазначається, що мова йде про річну оренду. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, у договорі прописано опцію викупу 25-річного футболіста за 12 мільйонів євро.

"Єспер має досвід гри в Бундеслізі і на міжнародному рівні. Ми підписуємо динамічного та дуже універсального гравця, здатного грати практично на будь-якій позиції у півзахисті. Ми раді, що він вже в нашій команді і працюватиме на тренувальному зборі", — заявив спортивний директор клубу Себастьян Шиндзелорц.

Минулого сезону Єспер Ліндстрем на правах оренди відіграв за Евертон 30 матчів та віддав 2 результативні передачі.