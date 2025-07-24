Німці зміцнили середню ланку.
Jesper Lindstrøm, getty images
24 липня 2025, 15:47
Німецький Вольфсбург оформив перехід півзахисника італійського Наполі Єспера Ліндстрема. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".
Зазначається, що мова йде про річну оренду. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, у договорі прописано опцію викупу 25-річного футболіста за 12 мільйонів євро.
"Єспер має досвід гри в Бундеслізі і на міжнародному рівні. Ми підписуємо динамічного та дуже універсального гравця, здатного грати практично на будь-якій позиції у півзахисті. Ми раді, що він вже в нашій команді і працюватиме на тренувальному зборі", — заявив спортивний директор клубу Себастьян Шиндзелорц.
Минулого сезону Єспер Ліндстрем на правах оренди відіграв за Евертон 30 матчів та віддав 2 результативні передачі.