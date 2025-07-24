Фланговий гравець уже в Турині.
Жуан Маріу Лопеш, фк ювентус
24 липня 2025, 19:14
Жоау Маріу вже прибув до розташування туринського Ювентуса. Португальський фланговий захисник з’явився у Контінассі, де на нього чекає знайомство з новими партнерами по команді та початок роботи під керівництвом тренерського штабу "б’янконері".
Його перехід став частиною трансферного обміну між туринським клубом та Порту.
Попереду в португальця адаптація до вимог Серії А, однак у клубі не сумніваються у його готовності до виклику.
"Я щасливий бути тут і з нетерпінням чекаю можливості грати на цьому рівні", — коротко зазначив сам футболіст після прибуття.