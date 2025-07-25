Італія

Італійський фахівець все пам'ятає.

Колишній головний тренер Наполі Лучано Спаллетті висловився про взаємовідносини з президентом неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентісом. Його слова наводить La Repubblica.

"Пішовши, я допоміг привернути увагу до тих ситуацій, які стали очевидними через рік, коли Де Лаурентіс зрозумів, що для нових перемог йому потрібно найняти чудового тренера, що не все залежить тільки від нього.

Які в мене стосунки з Де Лаурентісом? Найбільшою образою для мене було те, що нам не дозволили проїхати на автобусі містом після завоювання Скудетто", — заявив Спаллетті.