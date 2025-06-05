Італія

Бельгієць має приєднатися до Наполі.

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про можливий перехід в неаполітанський клуб півзахисника Кевіна Де Брюйне. Його слова наводить TuttoMercatoWeb.

"Ця угода зародилася три місяці тому, але вона не найважливіша з тих, що я укладав. Де Брюйне — чемпіон, ми це знаємо, але він віковий гравець.

Це ще один варіант для команди, яку потрібно посилити. Ми братимемо участь у чотирьох турнірах: чемпіонаті, Кубку, Суперкубку Італії та у Лізі чемпіонів. Тож трансферів буде багато.

Не питайте про трансферний ринок. Ми ведемо роботу на цьому напрямку, але ви нічого не дізнаєтеся про це протягом місяця. Щодня ви будете писати, що ми купуємо 50 гравців. Коли я вас читаю, я багато сміюся — ми вже начебто купили 70 гравців, усі, хто на трансферному ринку, вже перейшли в Наполі. Тож немає сенсу про це говорити, ви все це вже написали", — сказав Де Лаурентіс.

Раніше повідомлялося, що Наполі розглядає Судакова як одного з трьох претендентів на підсилення півзахисту.