Італія

Чемпіон Європи може повернутися на Батьківщину.

Італійська Аталанта виявляє інтерес до вінгера англійського Ліверпуля Федеріко К'єзи. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, в разі відходу з команди Адемоли Лукмана, "бергамаски" зроблять пропозицію "червоним" щодо трансферу 27-річного італійця.

Зазначається, що італійський клуб готовий буде викласти за гравця Ліверпуля 15 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 14 млн. євро.

Минулого сезону Федеріко К'єза відіграв за Ліверпуль 14 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.