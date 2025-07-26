Італія

Гравцем активно цікавляться на ринку.

Колумбійський центральний захисник Джон Лукумі свого часу в 2022 році дістався італійській Болоньї за пристойні 8 млн євро в якості трансферу з бельгійського Генка.

Але це була явна інвестиція в майбутнє з боку "россоблу", тож цього року вони розраховують отримати значно більше за продаж уже 27-річного виконавця.

Рома та англійський Сандерленд першими проявили зацікавленість у футболісті під час літнього трансферного вікна, і напередодні вони почули вимоги Болоньї.

28-30 млн євро очікують отримати в клубі за гравця, контракт якого спливає вже за рік.

При цьому "россоблу" також запропонували Лукумі продовжити угоду до 2029 року, але той не прийняв пропозицію.

У минулому сезоні Лукумі провів 44 матчі, забив один гол та віддав один гольовий пас.