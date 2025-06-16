Італія

Італійський клуб готовий активізувати переговори за колумбійця, контракт якого закінчується у 2026 році.

Рома серйозно зацікавлена у підписанні центрального захисника Болоньї Джона Лукумі. Як повідомляє журналіст Руді Галетті, римляни планують посилити оборону і вже цього літа можуть зробити офіційну пропозицію за 26-річного колумбійця.

Клуб із Рима хоче скористатися ситуацією, оскільки контракт Лукумі з Болоньєю дійсний до літа 2026 року, але наразі керівництво клубу не налаштоване вести переговори щодо суми трансферу.

У разі, якщо сторони не зможуть домовитися найближчим часом, Рома готова повернутися до цього питання в січні та спробувати укласти попередній контракт із гравцем.

Нагадаємо, Джон Лукумі перейшов до Болоньї у серпні 2022 року з бельгійського Генка за вісім мільйонів євро. У сезоні-2024/25 він провів 44 матчі, відзначився одним голом та однією результативною передачею.

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