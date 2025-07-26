Італія

Бразилець може повернутися до чемпіонату Іспанії або до себе на батьківщину.

Опорний півзахисник Ювентуса Артур Мело опинився в сфері інтересів Реала Бетіс і двох клубів бразильської Серії А, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 28-річний бразилець не входить до планів "б'янконері", тож уже цього літа його можуть продати. Контракт туринців із гравцем розраховано до кінця червня 2027 року, а порталом transfermarkt він оцінюється в 5 млн євро.

Другу частину сезону-2024/25 опорник провів у Жироні (оренда за 700 тисяч). На його рахунку 15 матчів у Ла Лізі без результативних дій.

У футболці Ювентуса Артур Мело не виходив на поле з травня 2022 року. Загалом він відзначився одним голом і одним асистом у 63-х поєдинках "б'янконері" в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб і Рома спілкуються щодо можливого обміну півзахисниками.