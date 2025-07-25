Італія

€40 млн + €5 млн + 10% від майбутнього продажу.

Наполі планує в найближчі години подати нову пропозицію Болоньї за вінгера Дана Ндоє, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Офер включає €40 млн фіксованої суми, €5 млн бонусів і 10% від майбутнього перепродажу гравця. Формула угоди залишається незмінною: платна оренда з обов’язковим викупом і додатковими бонусами.

24-річний швейцарець, який у сезоні-2024/25 забив 9 голів і віддав 6 асистів у 41 матчі за Болонью, уже погодив контракт із Наполі на €3 млн на рік до 2030 року. Однак Болонья наполягає на €45 млн, відхиливши попередню пропозицію Наполі (€9 млн оренда + €26 млн викуп + €5 млн бонуси). Ноттінгем Форест, який запропонував €30 млн, також залишається в гонці, але Ндоє віддає перевагу Наполі.

Раніше Вольфсбург орендував півзахисника Наполі.