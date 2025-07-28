Італія

Цінник півзахисника португальців треба хоч якось збивати.

Цього літа лісабонський Спортінг уже встиг добряче заробити на продажі лондонському Арсеналу свого шведського нападника Віктора Дьокереша.

Але це може бути не єдиний ключовий гравець "левів", який залишить клуб під час поточної трансферної кампанії.

Наступний актив Спортінга — данський центральний півзахисник Мортен Юльманн.

І в його випадку лісабонці проситимуть навіть більше грошей у потенційних покупців, аніж у випадку з Дьокерешом.

Відомо, що на 26-річного виконавця претендує туринський Ювентус, але "зебри" навряд чи потягнуть виплату повної вартості цього трансферу.

Утім, "Стара Синьйора" не здається й хоче запропонувати Спортінгу свого бразильського центрального півзахисника Артура в якості частити компенсації переходу Юльманна.

За гравцем туринців також полює севільський Бетіс, але якщо "леви" висловлять бажання здійснити обмін футболістами з доплатою з боку італійців, то пріоритет матимуть саме вони.

За сезон у опорника три голи та два асисти в 47 матчах.