Італія

"Нерадзуррі" можуть спробувати придбати Джонатана Роу.

Лівий вінгер Марселя Джонатан Роу опинився в сфері інтересів Аталанти, передає журналіст Ніколо Скіра.

Наразі невідомо, чи збираються "нерадзуррі" робити пропозицію щодо 22-річного англійця. Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 12 млн євро.

У серпні 2024 року Марсель орендував Роу в рідного для нього Норвіч Сіті за 2 млн, тоді як уже цього літа придбав за 14,5 млн. Контракт клубу Ліги 1 із Джонатаном розраховано до кінця червня 2029-го.

Протягом сезону-2024/25 фланговий нападник відзначився трьома голами й чотирма асистами в 30-ти матчах усіх турнірів. Також зазначимо, що результативний удар Роу приніс збірній Англії U-21 перемогу у фіналі Євро-2025.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі готується запропонувати 60 млн євро за оборонця Аталанти.