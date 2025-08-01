Італія

Молодий італієць може підсилити чемпіона Серії А.

Півзахисник Фабіо Міретті, який належить Ювентусу, має варіант продовження кар’єри в іншому топ-клубі італійського чемпіонату.

Як стало відомо журналістам Corriere dello Sport, претендентом на гравця є чинний чемпіон Серії А — Наполі.

Гравець, який у сезоні-2024/25 виступав в оренді за Дженоа, близький до домовленості з босами Наполі. Клуб також веде переговори з "старою синьйорою", яка розраховує виручити з продажу до €14 млн.

У сезоні-2024/25 Фабіо провів 26 матчів за Дженоа, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Наполі має намір підписати захисника Жирони Гутьєрреса.