Італія

24-річний іспанець підпише п'ятирічний контракт з італійським клубом.

Захисник Жирони Мігель Гутьєррес незабаром може стати гравцем Наполі. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, за останні години клуби провели черговий раунд переговорів і угода близька до свого завершення.

Сума трансферу не уточнюється, але зазначається, що 24-річний іспанець підпише п'ятирічний контракт із "неаполітанцями".

Гутьєррес виступає за Жирону з літа 2022 року. Минулого сезону він провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Евертон хоче перехопити Гріліша у Наполі та вивчає можливості для сенсаційного трансферу з Манчестер Сіті.