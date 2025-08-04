Італія

23-річний сенегалець підписав контракт до літа 2030 року.

Парма на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з центральним захисником Труа Абдулає Ндіає.

Угода з 23-річним сенегальцем розрахована до літа 2030 року. За даними ЗМІ, сума трансферу становила близько 6,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Ндіає провів 27 матчів, у яких забив один гол. Він є вихованцем Ліону.

Раніше повідомлялося, що Інтер готовий заплатити 35 млн євро за Леоні.