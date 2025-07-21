Італія

22-річний американець вже погодив контракт на чотири роки, Боруссія та Парма фіналізують деталі трансферу.

Американський вінгер Джованні Рейна невдовзі може стати гравцем Парми. За інформацією Ніколо Скіри, футболіст дортмундської Боруссії погодив умови особистого контракту з італійським клубом, розрахованого на чотири сезони.

Перехід перебуває на завершальному етапі — клуби обговорюють фінальні деталі угоди. Орієнтовна вартість трансферу складе шість мільйонів євро з можливими бонусами на суму ще два мільйони.

У сезоні-2024/25 Рейна зіграв 25 поєдинків за німецький клуб, забив два м’ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парма цікавиться півзахисником Арсеналу.