22-річний американець вже погодив контракт на чотири роки, Боруссія та Парма фіналізують деталі трансферу.
Джованні Рейна, Getty Images
21 липня 2025, 09:59
Американський вінгер Джованні Рейна невдовзі може стати гравцем Парми. За інформацією Ніколо Скіри, футболіст дортмундської Боруссії погодив умови особистого контракту з італійським клубом, розрахованого на чотири сезони.
Перехід перебуває на завершальному етапі — клуби обговорюють фінальні деталі угоди. Орієнтовна вартість трансферу складе шість мільйонів євро з можливими бонусами на суму ще два мільйони.
У сезоні-2024/25 Рейна зіграв 25 поєдинків за німецький клуб, забив два м’ячі та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парма цікавиться півзахисником Арсеналу.