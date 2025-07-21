Американський вінгер Джованні Рейна невдовзі може стати гравцем Парми. За інформацією Ніколо Скіри, футболіст дортмундської Боруссії погодив умови особистого контракту з італійським клубом, розрахованого на чотири сезони.

Перехід перебуває на завершальному етапі — клуби обговорюють фінальні деталі угоди. Орієнтовна вартість трансферу складе шість мільйонів євро з можливими бонусами на суму ще два мільйони.

У сезоні-2024/25 Рейна зіграв 25 поєдинків за німецький клуб, забив два м’ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парма цікавиться півзахисником Арсеналу.