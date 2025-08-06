Італія

Гравця вирішили продавати, але не за будь-які кошти.

Італійський центральний півзахисник туринського Ювентуса Фабіо Міретті цього літа опинився в переліку футболістів, які не потрібні головному тренеру Ігору Тудору в прийдешній кампанії.

На цьому тлі Наполі добре розуміє ситуацію довкола 22-річного виконавця, і готовий допомогти з його подальшим працевлаштуванням.

Перша пропозиція "Партенопеї" склала 12 млн євро, але "Стара Синьйора" на не ї відгукувалась неохоче, і саме тому ставку вирішили підняти до 14 млн євро.

Але й цього недостатньо — Юве хоче бачити не менше 18 млн євро, а яким чином їх презентують "південці" — це вже залишається на вибір самого Наполі.

Тим часом із гравцем уже погоджено контракт до 2030 року із зарплатнею в 1,7 млн євро.

Міретті в минулому сезоні відіграв 26 матчів, забив три голи та віддав три асисти.