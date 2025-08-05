Італія

Неаполітанський клуб веде активні переговори щодо трансферу півзахисника, сторони близькі до остаточної угоди.

Наполі робить серйозну ставку на посилення півзахисту — клуб активно працює над переходом Фабіо Міретті з Ювентуса.

За інформацією італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, неаполітанці вже запропонували за 20-річного хавбека 14 мільйонів євро. Переговори тривають, і сторони перебувають на фінальній стадії погодження умов.

Найближчими днями очікується продовження перемовин, які можуть завершитися повним затвердженням трансферу.

Міретті є вихованцем академії Ювентуса та зіграв понад 40 матчів за головну команду туринців, поступово закріплюючись у заявці на матчі Серії А.

Раніше повідомлялося, що Наполі має намір підписати захисника Жирони Гутьєрреса.