Лига наций

Сборную Украины ожидают встречи с одними из лучших команд Европы.

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме, состоялась жеребьевка Лиги наций. Своих соперников на этом турнире узнала и сборная Украины, которая в этом розыгрыше будет играть в элите — дивизионе А.

По итогам жеребьевки наша национальная команда попала в группу А4, в которой сыграет с Германией, Испанией и Швейцарией.

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Напомним, что групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Расписание матчей турнира будет известно позже.

Отметим, что в прошлом розыгрыше сборная Украины выступала в дивизионе В, но благодаря победе в группе с Чехией и Словакией поднялась в дивизион А.

Читатели Football.ua перед жеребьевкой хотели получить в соперники Швейцарию, Италию и Исландию.