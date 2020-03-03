Лига наций

Состоялась жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций.

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций. Команды узнали своих соперников по групповому этапу турнира. В ходе жеребьевки приняли участие 55 сборных, которые предварительно были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА.

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Результаты жеребьевки:

Лига А

Группа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды;

Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия;

Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия;

Группа А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

Лига B

Группа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия;

Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия;

Группа B3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия;

Группа B4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

Лига C

Группа С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория;

Группа С2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия;

Группа С3: Молдова, Словения, Косово, Греция;

Группа С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.

Лига D

Группа D1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова;

Группа D2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.

Вскоре УЕФА опубликует даты и время начал всех матчей основного турнира. Туры пройдут в следующие даты:

Тур 1: 3-5 сентября 2020 года

Тур 2: 6-8 сентября 2020 года

Тур 3: 8-10 октября 2020 года

Тур 4: 11-13 октября 2020 года

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года.

Отметим, что финальная стадия пройдет 2,3, и 6 июня 2021 года, а стыковые игры – 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.

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