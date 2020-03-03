Состоялась жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций.
Лига наций, фото: УЕФА
03 марта 2020, 19:44
Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций. Команды узнали своих соперников по групповому этапу турнира. В ходе жеребьевки приняли участие 55 сборных, которые предварительно были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА.
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Результаты жеребьевки:
Лига А
Группа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды;
Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия;
Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия;
Группа А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.
Лига B
Группа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия;
Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия;
Группа B3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия;
Группа B4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.
Лига C
Группа С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория;
Группа С2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия;
Группа С3: Молдова, Словения, Косово, Греция;
Группа С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.
Лига D
Группа D1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова;
Группа D2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.
Вскоре УЕФА опубликует даты и время начал всех матчей основного турнира. Туры пройдут в следующие даты:
Тур 1: 3-5 сентября 2020 года
Тур 2: 6-8 сентября 2020 года
Тур 3: 8-10 октября 2020 года
Тур 4: 11-13 октября 2020 года
Тур 5: 12-14 ноября 2020 года
Тур 6: 15-17 ноября 2020 года.
Отметим, что финальная стадия пройдет 2,3, и 6 июня 2021 года, а стыковые игры – 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.
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